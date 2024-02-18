Подмосковье 18 февраля 2024, 14:23 Педиатр НИКИ детства Гусарова дала советы по лечению ротавируса ники детства

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Кишечный грипп, известный также как ротавирус, обычно обостряется в холодное время года. Врач-педиатр из дневного стационара КДЦ № 1 НИКИ детства Ксения Гусарова объяснила, насколько опасно заболевание и каких продуктов следует избегать во время болезни.

Специалист отметила, что типичные симптомы ротавируса включают высокую температуру, рвоту и водянистый понос. Хотя ротавирусная инфекция длится всего 4-5 дней, она может быть очень тяжелой, особенно для младенцев и детей с недостаточным весом, у которых может наступить обезвоживание.

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Ксения Гусарова рекомендует обратиться к врачу при появлении симптомов кишечной инфекции и в первые два-три дня соблюдать диету, исключая молочные продукты, свежие фрукты и овощи, бульоны и жирное мясо, а также ограничивая потребление сладкого.

«Кормить ребенка можно отварным рисом, картофельным пюре без масла, белым подсушенным хлебом. Можно дать печеное яблоко или немного банана. И обязательно обильно поить. После каждого эпизода диареи детям до двух лет давать 50-100 миллилитров жидкости, старше двух лет — 100-200 миллилитров», — добавила Ксения Гусарова.

Для лечения поноса могут помочь сорбенты, однако доктор не рекомендует использовать активированный уголь, так как его сорбционный эффект недостаточно силен и прием в больших дозах вреден для кишечника ребенка. Существуют более эффективные сорбенты.

Единственным способом специфической профилактики ротавируса является вакцинация, которую рекомендуется проводить с двухмесячного возраста. Вакцины содержат ослабленные живые штаммы ротавируса, безопасные для детей.

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