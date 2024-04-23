Подмосковье 23 апреля 2024, 17:48 Педиатр Юлия Теплова рассказала о пользе витамина D весной АРХИВ / МОЦОМД

Читать 360tv в

Заведующий дневным стационаром Московского областного центра охраны материнства и детства Юлия Теплова рассказала об употреблении витамина D весной. По словам специалиста, пребывание на улице в это время года не покрывает дефицита витамина.

«Большая часть витамина D синтезируется в организме под воздействием солнечного света. Незначительная часть поступает в организм с пищевыми продуктами. Современные условия таковы, что ни нахождение на солнце, ни рацион не покрывают достаточный уровень витамина D. Детям необходим прием профилактических доз витамина D после консультации со специалистом», — пояснил доктор.

Реклама

Витамин D принимают круглогодично, включая летние месяцы. Назначение лечебной дозы требует контроля лабораторных анализов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».