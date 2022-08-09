Учителя и директора школ с освобожденных территорий Украины приехали в Подмосковье для обмена опытом. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что это 80 специалистов из Херсона, Мелитополя, Бердянска и других населенных пунктов.

Педагогов разместили при гимназии имени Примакова. Они обменяются опытом с учителями из Подмосковья.

На освобожденных территориях необходимо наладить образовательный процесс, ведь уже совсем скоро 1 сентября Андрей Воробьев.

Учителей ждут лекции ведущих специалистов. В первый день семинара с ними пообщались министр просвещения России Сергей Кравцов и руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

Впереди несколько дней образовательного интенсива.

«Наши педагоги делятся с коллегами опытом, наработанными методиками. Это очень важная работа», — сказал губернатор Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье по-родственному принимают прибывших с Донбасса жителей.