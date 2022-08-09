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    09 августа 2022, 15:08

    Педагоги с освобожденных территорий Украины приехали для обмена опытом в Подмосковье — Воробьев

    Редакция сайта 360°

    Учителя и директора школ с освобожденных территорий Украины приехали в Подмосковье для обмена опытом. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что это 80 специалистов из Херсона, Мелитополя, Бердянска и других населенных пунктов.

    Педагоги с освобожденных территорий Украины приехали для обмена опытом в Подмосковье — Воробьев | Изображение 1

    Педагогов разместили при гимназии имени Примакова. Они обменяются опытом с учителями из Подмосковья.

    На освобожденных территориях необходимо наладить образовательный процесс, ведь уже совсем скоро 1 сентября

    Андрей Воробьев.

    Учителей ждут лекции ведущих специалистов. В первый день семинара с ними пообщались министр просвещения России Сергей Кравцов и руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

    Впереди несколько дней образовательного интенсива.

    Педагоги с освобожденных территорий Украины приехали для обмена опытом в Подмосковье — Воробьев | Изображение 2

    «Наши педагоги делятся с коллегами опытом, наработанными методиками. Это очень важная работа», — сказал губернатор Подмосковья.

    Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье по-родственному принимают прибывших с Донбасса жителей.