Московская область приняла около 32 тысяч прибывших из Донбасса беженцев. Они учатся в школах, поступают в вузы и находят работу. Жители воспринимают их по-родственному, и задача властей — помочь осуществить их планы, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Прежде всего, мы рассматриваем их как родные души. Это родные люди, которые разделяют наши традиции и культуру. И люди, которые, конечно, оказались в беде. Как минимум — в очень сложной ситуации. Каждый человек решит, куда дальше поедет. Наша задача — предоставить такую возможность», — сказал губернатор.

Губернатор отметил, что встречался и разговаривал с разными семьями. Молодые ребята поступают в университеты или еще учатся в школах, их родители находят работу.

Им важны и помощь, и доброе отношение, отметил Воробьев. Многие хотят вернуться домой.

Мы к этому относимся с пониманием и очень благодарны нашим жителям, потому что никто не повернулся спиной. Многие люди помогают, чем могут, а дети, которые принимают новичка в свой класс, тоже окружают его заботой Андрей Воробьев.

Подмосковье приняло около 32 тысяч беженцев из Донбасса, из них около 1,5 тысячи сегодня живут в пунктах временного размещения. Другие устраиваются работать, снимают жилье.