Подмосковье 01 сентября 2023, 10:25 Педагоги Ленинского округа получили награды от депутатов и благочиния Телеканал «360»

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Педагогическая конференция прошла в школе № 11 в Видном. Учителей и воспитателей поздравили с началом нового учебного года и вручили награды от губернатора, депутатов и благочиния Ленинского округа.

Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский на конференции вручил педагогам сертификаты на улучшение жилищных условий, грамоты и ценные подарки от губернатора Подмосковья и Московской областной думы.

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«Новый учебный год — это, безусловно, новый вызов. У нас есть успехи, есть школы, находящиеся в зеленых зонах, есть медалисты и ребята, поступившие в вузы, но нам есть над чем работать и куда расти», — отметил глава округа.

Молодым специалистам, которые только начинают свою педагогическую карьеру, подарили книгу «Азбука Видновского края».

Напомним, в Ленинском городском округе в этом году откроются новые учебные заведения. Одно из них — центр «Старт» в микрорайоне Пригород Лесное.

«Школа откроет свои двери 1 сентября. Мы ожидаем, что в нашу школу придет 1100 обучающихся, и среди них уже есть 250 первоклассников», — рассказал директор образовательного центра «Старт» Олег Рубцов.

Завершилась конференция докладом начальника управления образования администрации Ленинского городского округа Наталии Киселевой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября.

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