Подмосковье 26 мая 2023, 15:44 Педагоги из Солнечногорска приняли участие в слете проекта «Навигаторы детства» во Владивостоке

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Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями из школ Солнечногорска отправились во Владивосток. Они принимают участие в всероссийском слете проекта «Навигаторы детства».

Участие в дальневосточном слете принимают более 1300 педагогов из разных регионов страны. Ведущие ученые и педагоги, представители российского общества «Знание» и детского центра «Артек» проводят для учителей интерактивные лекции и мастер-классы.

«На территории нашего муниципалитета работает большое количество сильных педагогов. И хочется отметить, что участие в дальневосточном слете послужит развитию воспитательных практик и обогащению профессионального опыта педагогов, — сказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Слет проекта «Навигаторы детства» организовал всероссийский детский центр «Океан» при поддержке Российского детско-юношеского центра и Министерства просвещения страны.

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