Подмосковье 12 апреля 2024, 15:00 Педагоги из ДНР и ЛНР пройдут стажировку в Губернском колледже в Серпухове Министерство образования МО

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Еще девять преподавателей и мастеров производственного обучения из средних профессиональных учреждений ДНР и ЛНР прибыли на стажировку в Подмосковье. Ее проведут на базе Губернского колледжа.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, стажировку пройдут специалисты Макеевского педагогического колледжа, Донецкого техникума моды и дизайна и Стахановского техникума. Они приняли участие в деловой программе конкурса «Учитель года Подмосковья», мастер-классах и других мероприятиях.

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Педагоги колледжа продемонстрировали стажерам фрагменты занятий по сварке. Опытом поделилась методист Светлана Корнюхина. Она рассказала о проведении демонстрационного экзамена и внедрении в цикл общеобразовательных дисциплин профессиональных компетенций. Кроме того, в рамках стажировки Стахановский колледж получил сварочный инвентор «Сварог».

«Помимо образовательной программы гости посетили спектакль в Серпуховском музыкально-драматическом театре, Серпуховский историко-художественный музей и познакомились с достопримечательностями и историей города Серпухов в рамках экскурсионной программы. Данное сотрудничество укрепило профессиональные связи между коллегами Московской области и новых регионов России», — добавили в министерстве.

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