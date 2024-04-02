Подмосковье 02 апреля 2024, 19:01 Пчеловод из Шатуры отправил бойцам СВО 130 килограммов меда Администрация городского округа Шатура

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Житель деревни Погостище городского округа Шатура Александр Басов во второй раз отправил бойцам в зону проведения специальной военной операции 130 килограммов меда с собственной пасеки. Первую партию целебного продукта военнослужащие получили в феврале.

Как рассказали в администрации округа, разведением пчел Басов занимается уже несколько десятилетий. Свой мед он раньше передавал детям в детские дома, а сейчас почувствовал, что нужно помочь бойцам на передовой.

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Сначала, в феврале, пчеловод отправил 100 килограммов, теперь уже 130 и на достигнутом останавливаться не собирается, ведь он знает, что делает по-настоящему нужное дело.

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