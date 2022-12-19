Подмосковье 19 декабря 2022, 21:09 Пациенту МОНИКИ поставили диагноз благодаря эндоскопическому УЗИ бронхов

Читать 360tv в

В МОНИКИ имени Владимирского смогли поставить диагноз 23-летнему мужчине, который обратился в медучреждение с жалобами на кашель и температуру. После томографии грудной клетки потребовалось сделать еще одно обследование — эндобронхиальное УЗИ с тонкоигольной пункцией.

Ранее получить материал для гистологического исследования при таком заболевании можно было только хирургическим способом, рассказали в пресс-службе.

Реклама

«Мы использовали специальный бронхоскоп, на конце которого есть ультразвуковой датчик. Благодаря этому датчику на экране в режиме реального времени мы увидели образование средостения, визуализировали его, выполнили тонкоигольную пункцию и полученный материал направили к морфологам. Мы не выполнили пациенту никаких разрезов — датчик завели через трахею, а диаметр прокола от иглы составил лишь два миллиметра, поэтому после такого исследования пациенту не требуется реабилитация», — рассказала руководитель эндоскопического отделения МОНИКИ Елена Вакурова.

Реклама

Специалисты подтвердили саркоидоз — заболевание, при котором в органах образуется множество воспалительных очагов.

Сейчас мужчина лечится и уже идет на поправку, уточнили в МОНИКИ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал в строящемся детском госпитале в Красногорске. Он рассказал, что там смогут получать помощь около 15 тысяч юных пациентов в год.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».