Подмосковье 05 декабря 2022, 14:49 Пациентку с запущенным воспалением придатков спасли от бесплодия в Подольске

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Молодая женщина 34 лет поступила в Подольский роддом с острыми болями внизу живота. На УЗИ врачи увидели запущенную стадию воспаления придатков, что привело к сильному увеличению маточной трубы.

Оказалось, что пациентка страдала воспалением придатков уже пять лет, но гинеколога не посещала и не лечилась. Ситуация стала запущенной и привела к осложнениям.

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«Мы выполнили операцию по удалению маточной трубы, так как восстановить ее при такой патологии уже невозможно. При этом репродуктивную функцию мы сохранили, и при желании женщина сможет забеременеть в будущем», — рассказал главный врач Подольского роддома Александр Скобенников.

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Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Врачи напомнили, что посещать гинеколога нужно как минимум раз в год.

В Подмосковье 3 декабря отметили 10-летие клинического госпиталя «Лапино». Губернатор Андрей Воробьев прибыл на праздник и лично поблагодарил врачей за самоотверженную работу.

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