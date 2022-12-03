Подмосковье 03 декабря 2022, 17:13 Самоотдача и подвиг. Андрей Воробьев поблагодарил врачей клинического госпиталя «Лапино» за работу Глава Подмосковья Воробьев вручил награды медикам в честь 10-летия госпиталя «Лапино»

Читать 360tv в

В Подмосковье 3 декабря отметили 10-летие клинического госпиталя «Лапино». Губернатор Андрей Воробьев прибыл на праздник и лично поздравил медиков. Он поблагодарил врачей за их самоотверженную работу, а руководителю группы компаний «Мать и дитя» Марку Курцеру вручил звание «Почетный гражданин Московской области».

Медицина на высоте

Несмотря на праздник, в клинике 3 декабря никто не отдыхал — все занимались своими прямыми обязанностями. Заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ашот Григорьян рассказал «360», что последние сутки врачи спасали жизнь пациента, поступившего в больницу с болью в груди.

Реклама

«Выполнялась операция на коронарном сосуде, который был закрыт. Открыли этот сосуд и имплантировали ему стент, который будет поддерживать этот сосуд», — рассказал доктор.

Реклама

Пациент рассказал, что чувствует себя гораздо лучше. Он поблагодарил врачей за их работу. Действия медиков отметил и губернатор Московской области.

Телеканал "360" Телеканал "360"

Юбилей «больницы будущего»

Андрей Воробьев рассказал, что группа компаний «Мать и дитя» пришла в Подмосковье 10 лет назад. По его словам, «Лапино» — не просто клиника, а многопрофильный медицинский комплекс. Губернатор выразил благодарность медикам за все, что они делают для людей, науки и будущего в целом.

Глава Московской области отметил, что глава ГК «Мать и дитя» Марк Курцер изначально хотел построить больницу будущего. По мнению Андрея Воробьева, у него это получилось.

За последние два года в Московской области открыли онкологический центр «Лапино-2» и инфекционный корпус «Лапино-4», а врачи госпиталя работают в системе ОМС. В рамках этой программы в прошлом году учреждение приняло почти шесть тысяч пациентов, а в 2022 году — почти семь тысяч.

Телеканал "360" Телеканал "360"

Губернатор наградил врачей «Лапино»

Андрей Воробьев начал торжественную программу награждения с руководителя ГК «Мать и дитя». Он вручил доктору медицинских наук, профессору, академику РАН Марку Курцеру звание «Почетный гражданин Московской области». Присутствовавшие в зале медики встретили это решение бурными овациями.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу» — написано на грамоте, которую Андрей Воробьев вручил Курцеру. Глава Подмосковья также вручил орден «За заслуги перед Московской областью» III степени замдиректора по работе с пациентами Анастасии Майоровой.

Главврачу Елене Спиридоновой, заведующей цитологической лабораторией Ольге Синицыной и врачу анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиологии-реанимации Николаю Болтенкову вручили Орден Преподобного Сергия Радонежского, директору ресторанной службы Лидии Чудаевой — почетную грамоту губернатора Московской области, а благодарность от главы региона вручили коллективу онкологического центра, отделу кадров и медицинскому директору по инновационным технологиям Сергею Арабаджяну.

«Я хочу поблагодарить всю команду — за то, что вы спасли огромное количество людей. Спасибо вам за это!» — обратился к медикам Андрей Воробьев.

Вечером 2 декабря губернатор Московской области встретился с бойцами, отличившимися в ходе спецоперации. Андрей Воробьев помог одному из участников СВО получить выплаты за полученные ранения.