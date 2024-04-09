Подмосковье 09 апреля 2024, 15:12 Пациентку с третьей стадией ожирения и болезнью тазобедренного сустава спасли в больнице в Видном ГБУЗ MO “ВКБ”

Читать 360tv в

Травматологи-ортопеды из Видновской клиники заменили сустав пациентке, весившей более 130 килограммов. Специалисты спасли 42-летнюю женщину, у которой развилось дегенеративно-дистрофическое заболевание тазобедренного сустава.

В момент операции ее вес составлял 132 килограмма. Заведующий травматологическим отделением Ибрагим Абакаров сообщил, что пациентка была госпитализирована с диагнозом «Артроз правого тазобедренного сустава». Она страдала от нестерпимых болей и ограниченности движений в суставе.

Реклама

Эндокринологи рекомендовали снижение веса через физическую активность, чтобы уменьшить нагрузку на суставы, однако из-за сильного болевого синдрома женщина не могла следовать этим рекомендациям. Это привело к атрофии мышц бедра и функциональному укорочению конечности.

Травматологи-ортопеды приняли решение провести операцию. Они успешно заменили пораженный сустав искусственным методом.

«Доступ к пораженному суставу был затруднен. Но так как женщина трудоспособного возраста, ее необходимо было вернуть к нормальной жизни», — рассказал Ибрагим Абакаров.

После операции пациентка находилась под постоянным наблюдением медиков. На данный момент ее состояние стабильное, и она начала делать первые шаги. В ближайшем будущем она сможет вести полноценную жизнь и благодаря восстановленной активности сможет достичь оптимальной физической формы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».