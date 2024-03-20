Подмосковье 20 марта 2024, 10:27 Пациентку с грыжей пищевода размером 20 сантиметров успешно прооперировали в Реутове Минздрав МО

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Женщина 65 лет поступила в Реутовскую больницу с жалобами на режущие боли внизу живота. После обследования врачи диагностировали у нее гигантскую грыжу пищевода, которая сместила желудок в грудное пространство.

«В экстренном порядке через маленькие разрезы в брюшной полости мы провели вмешательство, во время которого удалили грыжу пищевода размером 20 сантиметров. Затем переместили часть желудка из грудного пространства в брюшную полость», — рассказал заведующий хирургическим отделением Реутовской больницы Павел Кудрявцев.

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Операция длилась три часа и прошла успешно. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

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