Подмосковье 22 февраля 2024, 12:32 Пациента с разрывом брюшной аорты спасли в больнице в Жуковском Unsplash

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Пациент 60 лет поступил в приемное отделение Жуковской больницы с жалобами на резкую боль в животе. Обследования выявили у мужчины разрыв аневризмы брюшного отдела аорты. Это опасное состояние, которое угрожает жизни человека.

Медики приняли решение экстренно оперировать мужчину. Для спасения жизни пациента первым делом врачи остановили кровотечение.

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«Затем выполнили протезирование разорванной брюшной аорты и подвздошных артерий синтетическим протезом — искусственным кровеносным сосудом. Благодаря оперативному вмешательству нам удалось восстановить нормальный кровоток и предотвратить дальнейший разрыв», — прокомментировал заведующий отделением сосудистой хирургии Жуковской больницы Владимир Никольский.

Пациенту потребовалось переливание крови. Несмотря на это, операция прошла успешно. Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии, его уже выписали на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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