Подмосковье 17 апреля 2024, 23:45 Патриотический спектакль показали ученикам истринской школы Источник фото: Светлана Борщева

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Патриотический музыкальный спектакль «Позови меня» показали старшеклассникам истринской школы имени Чехова. Постановку подготовили студенты Молодежного центра московского Колледжа архитектуры и строительства.

По словам руководителя центра и режиссера студенческой постановки Екатерины Крупиной, ребята с педагогами ставят и театральные, и эстрадные спектакли, а показывают их не только на своей площадке — артисты приезжают и в подмосковные школы.

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«В нашем спектакле представлены произведения разных авторов и времен, но они объединены одной патриотической идеей. Она в большей степени человеческая: как человек переживает трагедии в своей жизни. Здесь есть и идея сплочения, объединения», — рассказала Крупина.

На школьников постановка произвела очень сильное впечатление.

«Выступление действительно было волшебным, душераздирающим. Меня тронуло то, что я увидела. Были мурашки, хотелось плакать. Очень глубокая тема, глубокая история. Спасибо огромное режиссеру и ребятам», — поделилась эмоциями от спектакля зрительница Ярослава Семина.

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