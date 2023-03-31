Подмосковье 31 марта 2023, 01:05 Патриотические цифровые уроки проведут в Подмосковье ко Дню Победы Минобразования Подмосковья

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Цифровые уроки пройдут в школах Московской области в преддверии Дня Победы. Их разработал и апробировал в 87 регионах РФ фонд «Страна».

В преддверии 9 Мая рекомендуют провести сразу пять цифровых уроков. Среди них — урок семейной истории «ПисьмаДеду», цифровой урок о культуре и истории страны «ЗащитникиИскусства», урок о служении своему делу и высоких нравственных идеалах «Художник. Заметки на холсте», уроки #ГероиЕсть и #ГероиНародов.

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Воспитательной технологией «Мотивирующие цифровые уроки» уже работают более 80 тысяч педагогов в России, а также в Республике Беларусь.

Проект уже охватил более 1,35 миллиона школьников и студентов, сообщили в пресс-службе фонда «Страна».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к началу нового учебного года в Подмосковье откроют 20 новых школ и 11 детских садов.

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