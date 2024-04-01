Подмосковье 01 апреля 2024, 20:13 Пассажиры в Подмосковье сэкономили более 165 миллионов рублей на проезд по карте «Тройка» Минтранс Подмосковья

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Пассажиры Московской области сэкономили более 165 миллионов рублей по программе лояльности карты «Тройка». Жители и гости региона могут оплачивать проезд и экономить от 7% до 35% от стоимости поездок.

Как рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, за последний год среднее число поездок в день по «Тройке» увеличилось на 60%. Карту можно использовать для поездок в Москве, Московской области и других регионах.

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В Подмосковье пассажиры могут оплатить проезд «Тройкой» на всех маршрутах городского транспорта, а также приобрести билеты в Москве на речные прогулки, в музеи, на канатную дорогу на Воробьевых горах и в Московский зоопарк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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