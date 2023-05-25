Подмосковье 25 мая 2023, 02:35 Пассажиры Подмосковья совершили 288 миллионов поездок на общественном транспорте с начала года Минстранс Подмосковья

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С начала года пассажиры совершили около 288 миллионов поездок на общественном транспорте в Московской области. Количество путешествий выросло на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщили в региональном минтрансе.

«Наиболее востребованными автобусными маршрутами стали № 344 „Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Речной вокзал)“ — там зафиксировано около 2,1 миллиона поездок, № 368 „ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)“ — пассажиры совершили порядка 1,95 миллиона поездок и № 22 „ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)“, где проехали 1,78 миллиона раз», — уточнили в ведомстве.

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Самые популярные трамвайные маршруты оказались в Коломне. Это № 2 «ул. Спирина — Поликлиника — пл. Советская — Голутвин — з-д ЖБИ — ул. Спирина». По этому маршруту совершили более 1,7 миллиона поездок. Также в этом округе был популярным трамвай № 4 «ул. Спирина — з-д ЖБИ — Голутвин — пл. Советская — Поликлиника — ул. Спирина». На нем проехались 1,6 миллиона пассажиров.

Самым популярным днем с начала 2023 года по поездкам стало 25 апреля. Тогда совершили 2 693 035 транзакций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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