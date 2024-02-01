Подмосковье 01 февраля 2024, 13:22 Пассажиры «Мострансавто» совершили более 34 миллиона поездок с начала года Пресс-служба Правительства МО

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Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 34 миллионов поездок в автобусах с начала года. Перевозчик обслуживает около 1,4 тысячи маршрутов. Ежедневно на линии выходят 4,7 тысячи машин.

Чаще всего жители оплачивали проезд социальными картами. По ним совершили более 16 миллионов поездок. Еще семь миллионов раз пассажиры воспользовались «Стрелкой» и «Тройкой».

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Самыми популярными маршрутами стали № 368 «МЦД Долгопрудная — Москва» с показателем более 432 тысяч поездок, а также № 344 «Химки — Москва» и № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка».

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