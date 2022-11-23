Подмосковье 23 ноября 2022, 22:03 Пассажиры «Мострансавто» совершили более 314 тысяч поездок на межрегиональных маршрутах с начала года

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В Подмосковье совершили свыше 314 тысяч поездок на межрегиональных маршрутах «Мострансавто» с начала 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Минтранспорта региона.

Автобусы «Мострансавто» курсируют на 17 межрегиональных маршрутах — на них можно доехать до Рязанской, Тверской, Владимирской или Ярославской областей.

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В Минтрансе уточнили, что пассажиры в 2022 году оплатили проезд более 231,4 тысячи раз с помощью бесконтактных банковских карт, по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» были совершены свыше 65,6 тысячи поездок.

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Самыми популярными направлениями у жителей и гостей региона стали маршруты № 120 «г. Сергиев Посад — д. Жуклино» (почти 66 тысяч поездок), № 124 «г. Орехово-Зуево — ОП г. Покров», на котором зафиксировали свыше 42,7 тысячи платежей. Замыкает тройку лидеров маршрут № 27 «г. Сергиев Посад — с. Муханово», на нем было совершено более 36,4 тысячи поездок.

Ранее Минтранс Подмосковья сообщил о решении вопроса очереди на автобус у ЖК «Пригород Лесное».

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