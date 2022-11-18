Подмосковье 18 ноября 2022, 19:24 Минтранс Подмосковья взял на контроль работу автобусных маршрутов у ЖК «Пригород Лесное» Минтранс Подмосковья сообщил о решении вопроса очереди на автобус у ЖК «Пригород Лесное» Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Скопление пассажиров у остановки ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье было связано с поломкой автобуса, рассказали в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Там добавили, что проблему решили оперативно, и теперь работу автобусных маршрутов на этом направлении взяли под контроль.

Утром 17 ноября на остановке ЖК «Пригород Лесное» образовалась очередь. Кадры разлетелись по Сети. Все случилось из-за поломки автобуса. Поломку устранили на месте, после чего он отправился в рейс.

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«С помощью камер наружного наблюдения установлено, что в 07:44 очередь на посадку сократилась на треть, а в 08:00 скопления пассажиров на остановке уже не было, все жители смогли уехать», — уточнили в министерстве. Там добавили, что транспортное сообщение жилого комплекса обеспечивают автобусные маршруты № 367 и 871. Каждый день на линию выходят 18 больших и пять автобусов среднего класса.

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