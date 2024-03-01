01 марта 2024, 13:00
Пассажиры «Мострансавто» оплатили более 22 миллионов поездок банковскими картами с начала года
Жители и гости Московской области совершили более 22 транзакций в автобусах «Мострансавто» с помощью банковских карт с начала года. Это почти на 27% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
Такой способ оплаты оказался популярнее альтернативных платежных методов — транспортных карт «Стрелка» и «Тройка». Всего на долю коммерческих трансакций пришлось почти 59% операций.
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Самыми востребованными маршрутами за указанный период оказались № 368 «станция МЦД Долгопрудная — Москва (метро Ховрино)», № 367 «Константиново — Москва (метро Домодедовская)» и № 344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро Ховрино)».
Напомним, оплатить проезд банковской картой можно на любом из маршрутов транспортной компании.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья. Он указал, что при разработке новых маршрутов применяется искусственный интеллект.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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