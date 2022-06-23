Пассажиры электричек Подмосковья оформили абонементы более 500 тысяч раз с начала года

Жители Подмосковья стали чаще пользоваться пригородными поездами. Центральная пригородная пассажирская компания оформила почти 605 тысяч разовых билетов на транспортные карты с начала года, это на 14% больше, чем в прошлом году.

Транспортные карты используют и для оформления абонементов. С начала года это сделали более 500 тысяч раз.

Карты «Стрелка», «Тройка» и ЦППК имеют два слота для записи проездных документов. Пользователи «Тройки» могут дополнительно записать на карту билеты метро и наземного транспорта, а «Стрелки» — на областные автобусы.

Воспользоваться услугой можно в кассе или специальном автомате. Узнать, какие проездные есть на карте, можно через информтерминал в любом турникетном павильоне ЦППК.