23 июня 2022, 16:05
Пассажиры электричек Подмосковья оформили абонементы более 500 тысяч раз с начала года
Жители Подмосковья стали чаще пользоваться пригородными поездами. Центральная пригородная пассажирская компания оформила почти 605 тысяч разовых билетов на транспортные карты с начала года, это на 14% больше, чем в прошлом году.
Транспортные карты используют и для оформления абонементов. С начала года это сделали более 500 тысяч раз.
Карты «Стрелка», «Тройка» и ЦППК имеют два слота для записи проездных документов. Пользователи «Тройки» могут дополнительно записать на карту билеты метро и наземного транспорта, а «Стрелки» — на областные автобусы.
Воспользоваться услугой можно в кассе или специальном автомате. Узнать, какие проездные есть на карте, можно через информтерминал в любом турникетном павильоне ЦППК.