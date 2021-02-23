Пассажиры автобусов Подмосковья с мая купили 77 тыс. масок

С мая 2020 года пассажиры купили в автобусах АО «Мострансавто» более 77 тысяч защитных медицинских масок. Чаще других городов Московской области их приобретали в Королеве (14,2 тысячи), Балашихе (8,4 тысячи) и Коломне (8,2 тысячи).

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«С начала масочного режима, действующего на территории Московской области с мая прошлого года, пассажиры „Мострансавто“ приобрели в автобусах предприятия свыше 77 тысяч защитных масок. На зимний период пришлось около 16% от всех продаж — более 12 тысяч изделий. С начала февраля было куплено около двух тысяч средств индивидуальной защиты (СИЗ)», — говорится в сообщении «Мострансавто».

Маски можно купить у водителей, а оплатить картой «Стрелка», банковской картой или гаджетом с NFC-чипом. Чаще всего жители Подмосковья предпочитают оплачивать покупку маски банковскими картами и электронными устройствами. Всего было произведено свыше 34 тысяч подобных операций. Стоимость маски составляет пять рублей.

Несмотря на улучшение статистики по распространению коронавируса в Московской области, губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что их нужно носить для защиты старшего поколения и тех, кто пока не может привиться.