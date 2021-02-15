Воробьев объяснил, почему маски все еще важны

Статистика по ковиду улучшается, но это не значит, что от масок можно отказаться. Их нужно носить, чтобы защитить старшее поколение и тех, кто не может привиться. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил на заседании в правительстве.

«COVID-19 отступает. Идет активная вакцинация. И, безусловно, это дает свои результаты. Мы видим большую работу по сворачиванию коек. Это все вселяет оптимизм», — сообщил губернатор.

Однако он попросил жителей Подмосковья не расслабляться после снятия многих ограничений и продолжать соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и носить маски.

«Наличие масок по-прежнему остается важным. Для чего? Чтобы человек себя защитил, чтобы старшее поколение, те, кому по разным причинам нельзя привиться, могли бы себя обезопасить», — добавил Воробьев.

С уменьшением количества заболевших власти Московской области не планируют останавливать модернизацию системы здравоохранения. В регионе выделены деньги на дооснащение больниц медицинской техникой в рамках президентских национальных проектов.

«Мы закупим достаточно большое количество оборудования, чтобы оказывать плановую медицинскую помощь тем, у кого есть проблемы с сердцем, онкологические заболевания, травмы», — сказал Воробьев.

Губернатор поставил задачу Министерству здравоохранения, чтобы за следующие шесть-восемь месяцев в медицинских учреждениях заменить аппараты, которые уже не соответствуют стандартам и требуют ремонта. Чтобы решить эту проблему в срок, за каждым объектом закрепят главу, который будет отвечать за ходом работ, а также представителя системы здравоохранения.