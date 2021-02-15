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    15 февраля 2021, 12:20

    Воробьев объяснил, почему маски все еще важны

    Анастасия Аброськина, Дамир Матюхин, Екатерина Шамина

    Статистика по ковиду улучшается, но это не значит, что от масок можно отказаться. Их нужно носить, чтобы защитить старшее поколение и тех, кто не может привиться. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил на заседании в правительстве.

    Воробьев объяснил, почему маски все еще важны

    «COVID-19 отступает. Идет активная вакцинация. И, безусловно, это дает свои результаты. Мы видим большую работу по сворачиванию коек. Это все вселяет оптимизм», — сообщил губернатор.

    Однако он попросил жителей Подмосковья не расслабляться после снятия многих ограничений и продолжать соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и носить маски.

    «Наличие масок по-прежнему остается важным. Для чего? Чтобы человек себя защитил, чтобы старшее поколение, те, кому по разным причинам нельзя привиться, могли бы себя обезопасить», — добавил Воробьев.

    С уменьшением количества заболевших власти Московской области не планируют останавливать модернизацию системы здравоохранения. В регионе выделены деньги на дооснащение больниц медицинской техникой в рамках президентских национальных проектов.

    «Мы закупим достаточно большое количество оборудования, чтобы оказывать плановую медицинскую помощь тем, у кого есть проблемы с сердцем, онкологические заболевания, травмы», — сказал Воробьев.

    Губернатор поставил задачу Министерству здравоохранения, чтобы за следующие шесть-восемь месяцев в медицинских учреждениях заменить аппараты, которые уже не соответствуют стандартам и требуют ремонта. Чтобы решить эту проблему в срок, за каждым объектом закрепят главу, который будет отвечать за ходом работ, а также представителя системы здравоохранения.