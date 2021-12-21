Пассажирам ЦППК начали предлагать бесплатный чай в морозы

Пассажиры ЦППК могут получить горячий чай бесплатно в утренние и вечерние часы пик. Такая услуга доступна на станциях Выхино, Одинцово, Мытищи и Железнодорожная, уточнили в пресс-службе компании.

Чтобы получить горячий напиток, достаточно подойти к стенду, за которым находится сотрудник в форме компании.

Акция продлится до 23 декабря, рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что ЦППК будет сотрудничать с Российским университетом транспорта в области науки и образования.