ЦППК будет сотрудничать с Российским университетом транспорта в области науки и образования

АО «Центральная пригородная пассажирская компания» и Российский университет транспорта договорились о сотрудничестве. Организации ждет совместная работа в области науки и образования.

Соглашение ЦППК и РУТ (МИИТ) подписали 17 ноября в рамках XV Международного форума «Транспорт России» в Гостином дворе.

Стороны будут сотрудничать в сфере образования и науки. Им также предстоит разработка и реализация совместных образовательных программ, внедрение новых технологий, научных разработок и проектов.

Реализацию образовательных программ и подготовку специалистов проведут на базе Академии «Высшая инженерная школа» РУТ (МИИТ).

«Сегодня мы подписали соглашение с одним из ведущих учебных вузов транспортной сферы. Этот документ положит начало новому этапу в подготовке специалистов железнодорожной отрасли», — отметил исполнительный директор ЦППК Иван Конев.

Компания планирует запустить на базе Высшей инженерной школы свою программу. Ее разработали сотрудники ЦППК.

«Благодаря высокому качеству их экспертизы обучение будет вестись по наиболее востребованным направлениям. <…> Выпускники будут обладать широким спектром умений и компетенций, отвечающих всем современным требованиям», — подчеркнул Конев.

У сотрудников ЦППК появится возможность участвовать в учебном процессе, делиться своей экспертизой и проводить мастер-классы в области технологий хранения и анализа больших данных.

«Для Высшей инженерной школы и для Российского университета транспорта партнерское соглашение — это возможность давать студентам различные интересные кейсы, темы для проектной деятельности, организовывать практики и стажировки с перспективой дальнейшего трудоустройства», — отметил директор Академии «Высшая инженерная школа» РУТ (МИИТ) Олег Покусаев.

Соглашение, подчеркнул он, направлено на сотрудничество в рамках образовательных программ и проведения совместной экспертизы.

«Все это позволит ЦППК отбирать кадры, максимально подготовленные для будущей работы», — сказал Покусаев.

Стороны займутся совместным развитием новых комплексных направлений научных исследований, модернизации и диверсификации направлений подготовки высококвалифицированных специалистов в системе высшего образования. Им предстоит развить академическую мобильность, инновационные формы взаимодействия и осуществить интеграцию профессионального образования, науки и бизнес-структур.