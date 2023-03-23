Подмосковье 23 марта 2023, 13:24 Пассажирам напомнили о быстром и удобном способе добираться до аэропортов в Подмосковье Аэроэкспресс

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Минтранс Подмосковья рассказал о быстром способе добираться до международных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково. Речь о поездах «Аэроэкспресса», которые интегрированы с метро, МЦК, МЦД и наземным транспортом.

«Аэроэкспресс» дает возможность построения самых разных маршрутов. Например, из Шереметьево без пересадок можно попасть в Одинцово — поезда проходят через этот округ Подмосковья.

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На Шереметьевском направлении сесть на экспресс можно на Белорусском вокзале, станциях МЦД-1 Одинцово, Баковка, Сколково, Немчиновка, Сетунь, Рабочий Поселок, Кунцевская, Славянский бульвар, Фили, Тестовская, Беговая, Савеловская и Окружная.

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На Домодедовском направлении посадка производится на Павелецком вокзале, станции Верхние Котлы (пересадка с одноименной станции МЦК), городе Домодедово.

На Внуковском направлении — это Киевский вокзал, станция Аминьевская (одноименная станция метро Большой кольцевой линии).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года.

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