Подмосковье 30 марта 2023, 17:38 Пассажирам «Мострансавто» рассказали о возможности оплатить несколько поездок одной картой

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Компания «Мострансавто» напомнила жителям Подмосковья, как получить проездной билет при оплате банковской картой. Оплатить проезд на маршрутах перевозчика можно также и транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

При оплате проезда картой через валидатор можно получить электронный билет в личном кабинете на сайте. Отмечается, что одной банковской картой можно оплатить до четырех поездок — один раз приложив карту к валидатору, а три остальных раза к мобильному терминалу.

Бумажный билет можно получить при оплате через мобильный терминал, а кассовый чек выдают на сайте mostransavto.ru в разделе «Пассажиры» — «Тарифы и льготы на проезд».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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