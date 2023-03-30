30 марта 2023, 17:38
Пассажирам «Мострансавто» рассказали о возможности оплатить несколько поездок одной картой
Компания «Мострансавто» напомнила жителям Подмосковья, как получить проездной билет при оплате банковской картой. Оплатить проезд на маршрутах перевозчика можно также и транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».
При оплате проезда картой через валидатор можно получить электронный билет в личном кабинете на сайте. Отмечается, что одной банковской картой можно оплатить до четырех поездок — один раз приложив карту к валидатору, а три остальных раза к мобильному терминалу.
Бумажный билет можно получить при оплате через мобильный терминал, а кассовый чек выдают на сайте mostransavto.ru в разделе «Пассажиры» — «Тарифы и льготы на проезд».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
Реклама
Реклама