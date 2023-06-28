Подмосковье 28 июня 2023, 23:16 Пассажирам аэропорта Домодедово вернули 18 миллионов рублей через систему Tax free аэропорт Домодедово

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За пять месяцев 2023 года пассажиры аэропорта Домодедово смогли вернуть через систему Tax free 18 миллионов рублей. Сотрудники таможни зарегистрировали 96 кассовых чеков, по которым туристы вернули НДС, сообщили в Минтрансе Московской области.

Системой воспользовались туристы из 30 стран. Услуга была наиболее популярной у путешественников из ОАЭ, Китая, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.

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«Чаще всего пассажиры воздушной гавани оформляли возврат налогов за покупку ювелирных изделий, наручных часов, парфюмерии, обуви, одежды и аксессуаров. Самым дорогим приобретением 2023 года, за которое иностранные граждане вернули налог, стали часы стоимостью 3,9 миллиона рублей», — уточнили в ведомстве.

Аэропорт Домодедово одним из первых в России присоединился к Tax free. Возврат НДС можно оформить в четырех офисахз терминала.

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