28 июня 2023, 23:16
Пассажирам аэропорта Домодедово вернули 18 миллионов рублей через систему Tax free
За пять месяцев 2023 года пассажиры аэропорта Домодедово смогли вернуть через систему Tax free 18 миллионов рублей. Сотрудники таможни зарегистрировали 96 кассовых чеков, по которым туристы вернули НДС, сообщили в Минтрансе Московской области.
Системой воспользовались туристы из 30 стран. Услуга была наиболее популярной у путешественников из ОАЭ, Китая, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.
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«Чаще всего пассажиры воздушной гавани оформляли возврат налогов за покупку ювелирных изделий, наручных часов, парфюмерии, обуви, одежды и аксессуаров. Самым дорогим приобретением 2023 года, за которое иностранные граждане вернули налог, стали часы стоимостью 3,9 миллиона рублей», — уточнили в ведомстве.
Аэропорт Домодедово одним из первых в России присоединился к Tax free. Возврат НДС можно оформить в четырех офисахз терминала.
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Аэропорт Домодедово
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