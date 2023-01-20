Подмосковье 20 января 2023, 14:43 Паспорт путешественника и выбор квартир сиротам. Как Подмосковье улучшило условия для жизни и туризма за год?

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Подмосковье стало одним из лидеров национального туристического рейтинга по итогам 2022 года. Кроме того, регион продолжает развивать раздельный сбор отходов и улучшает условия жизни детей-сирот. О том, как область стала интересной для туристов и комфортной для жителей, в эфире «Область перемен» рассказали министр культуры Подмосковья Василий Кузнецов, председатель ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами региона Лилия Белова и замглавы Минсоцрасвития области Вера Марченко.

Новая культурная стратегия

Подмосковье заняло второе место в туристическом рейтинге в 2022 году. Эксперты оценивали развитие гостиничной инфраструктуры, экономические показатели другие критерии.

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«У нас большой процент турпотока из столицы, порядка 70% — это москвичи, которые приезжают на выходные или праздники», — отметил глава Минкультуры региона.

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Регион продолжит реализовывать нацпроект «Культура», по которому область получила более миллиарда рублей. Благодаря поддержке Подмосковье разработает новую культурную стратегию развития.

Нововведением года стал паспорт путешественника «Моя зима в Подмосковье». В нем жители и гости региона отмечаются на посещенных мероприятиях и получают возможность получить подарки. Большинство событий семейные, направленные на развлечение как взрослых, так и детей.

По словам Василия Кузнецова, одним из самых посещаемых мест области в прошлом году стал музей «Новый Иерусалим» в Истре.

Каждое место исключительное, индивидуальное. Чем уникальна Московская область, так это огромным количеством территорий с разнообразной историей и культурой, это такой калейдоскоп, наша задача — собрать его воедино и сделать удобную инфраструктуру для жителей и гостей. Василий Кузнецов

С заботой о природе

Условия для раздельного сбора отходов продолжают развивать в Подмосковье. Так, в 56 округах открыты площадки «Мегабак», куда можно сдать ненужную бытовую технику, старую мебель, бумагу, стекло, пластиковые бутылки и другие отходы. Все они отправляются на переработку.

Чтобы привлечь людей к участию в раздельном сборе, в регионе проводят экологические акции, за участие в которых можно получить подарки. Кроме того, для удобства жителей оборудовали автоматы для сдачи тары, которые разместили по всему Подмосковью.

Среди всех людей, кто сортирует мусор — это 1% из ста, большинство с этим вообще не заморачиваются. Знайте, если вы это делаете, значит вы тот самый 1%. Лилия Белова

Жилье — сиротам

Для детей-сирот с этого года будут действовать жилищные сертификаты. Эта мера поддержки даст возможность выбирать комфортное место для жизни в любом уголке региона. Главное условие — достичь 18-летнего возраста.

Жилищный сертификат — это социальная выплата которая предоставляется сиротам на обеспечение жильем. Это совсем новый концептуальный подход при обеспечении ребенка жильем. Ребенок сам вправе выбрать себе квартиру, причем в любом округе Московской области. Вера Марченко

Каждую квартиру будут тщательно проверять на качество ремонта и коммуникаций, а детям помогут избежать обмана и уловок мошенников, объяснила Вера Марченко.

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