Подмосковье 16 апреля 2023, 21:14 Празднование Пасхи прошло в красногорском музее-заповеднике «Архангельское»

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Мероприятие по случаю праздника Пасхи состоялось в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске. В программе были традиционные хороводы, кукольный театр, эстафеты, квесты и игры.

При входе в парк был организован мастер-класс по звону в колокола, попробовать себя в этом ремесле смог любой желающий. Гости мероприятия участвовали в различных играх, угощались пасхальными яйцами и куличами.

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«Мы с одной стороны вспоминаем традиции празднования Пасхи при владельцах усадьбы, а с другой готовим сюрпризы и программы, которые интересны современному посетителю», — рассказал член оргкомитета мероприятия Илья Кузьминков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Пасхой всех россиян.