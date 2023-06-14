Подмосковье 14 июня 2023, 12:41 Парусная регата прошла на водохранилище в Истре

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Более 60 человек приняли участие в парусной регате на водохранилище в Истре. Всего участие в соревнованиях приняли 10 команд.

В этом году в традиционной регате ассоциации «Русская морская традиция» приняли участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и разных городов Подмосковья.

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«У нас в этом году участвует одна женская команда из Строгино — из клуба адмирала Ушакова», — рассказал первый вице-президент ассоциации «Клуб русская морская традиция» Эдуард Мшенецкий.

Соревновались команды на шестивесельных одномачтовых парусно-гребных шлюпках, они преодолели дистанцию в пять километров.

Зрители также увидели единственный в России катер, созданный по историческим чертежам.

«Это парусно-гребной катер — 14-весельный. Реконструкция малого командирского катера конца XIX — начала XX века», — рассказал боцман Михаил Масловский.

Регата проходит в городском округе Истра уже в третий раз. В ней принимают участие ветераны парусного спорта и морского многоборья, воспитанники военно-морских училищ.

В первом этапе — лучшими стали курсанты Санкт-Петербуржского военно-морского политехнического института на шлюпке «Ромео».

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