Подмосковье 12 мая 2023, 08:22 «Парту Героя» в память об участниках ВОВ братьях Ермиловых открыли в школе поселка имени Воровского

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«Парту Героя» открыли в школе № 33 в поселке имени Воровского Богородского округа. Она посвящена подвигам участников Великой Отечественной войны братьев Ермиловых.

Трое братьев Ермиловых ушли на фронт добровольцами и погибли, защищая свою страну.

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Старший из них Николай Дмитриевич родился в 1912 году, закончил девять классов школы № 33, а после ушел на войну. За восемь дней до гибели он писал родным, что представлен к правительственной награде — ордену «Красное Знамя» и повышен в воинском звании.

Он погиб 16 ноября 1944 года, освобождая Венгрию. Награда была утверждена посмертно, и боевые товарищи переслали орден матери.

Средний из братьев — Владимир Дмитриевич родился в 1917 году, окончил семь классов в школе № 39. Когда началась война, он работал медиком на Первом московском авиационном заводе.

Владимир погиб в 1941 году во время обороны Москвы. Он успел отправить родным только одно письмо, в котором и сообщил, что отправился на фронт.

Младший брат Алексей Дмитриевич родился в 1919 году и тоже окончил семь классов, а после работал в Москве на заводе. В годы войны он участвовал в защите Сталинграда. Лейтенант погиб 12 февраля 1944 года при штурме одной из высот в районе Кривого Рога.

На открытие «Парты Героя» в школе № 33 пригласили родственников семьи Ермиловых. В школьном музее также есть отдельный стенд, посвященный подвигу братьев. Кроме того, одна из улиц поселка Воровского названа в их честь.

«Такой проект („Парта Героя“ — прим. ред.) не дает нам забыть о том, что произошло во время войны. <…> Эти люди не пожалели самого дорогого, что у них было — свои жизни. Поэтому они достойны и внимания, и уважения», — отметил директор центра образования № 33 Николай Рождественский.

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