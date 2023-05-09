Подмосковье 09 мая 2023, 13:13 Мама делилась последним куском хлеба. Ветеран рассказала Воробьеву, как ее семья выжила в годы войны Губернатор Воробьев и ветеран Альвина Борисова возложили цветы к мемориалу под Истрой Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в День Победы встретился с блокадницей Альвиной Георгиевной Борисовой. Они возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Воинам-сибирякам» под Истрой. Внук ветерана сейчас принимает участие в спецоперации, а сама Альвина Георгиевна продолжает активную работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Альвина Георгиевна родилась в Ленинграде и пережила в родном городе 872 блокадных дня. С начала 70-х годов вместе с супругом трудилась на космодроме Плесецк. С 1999 года она живет в городском округе Пушкино. Московская область уже стала родной.

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«Вы долгое время возглавляли районный совет ветеранов, многое сделали для поддержки тех, кто защищал нашу страну, и сейчас не остаетесь в стороне», — отметил Воробьев.

Он обратил внимание на активную общественную и патриотическую работу Борисовой, проведение встреч со школьниками, юнармейцами и поисковиками.

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Воробьев отметил, что их встреча проходит в знаковом месте. Здесь, на 42-м километре Волоколамского шоссе, зимой 1941-го шли ожесточенные бои.

Защищала рубеж 78-я сибирская стрелковая дивизия полковника Афанасия Белобородова. Тогда бойцы смогли не только остановить войска фашистов, но и перейти в наступление. В 2001 году здесь создали мемориал в память о подвиге бойцов. Так под Истрой появился «Рубеж Славы».

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Главный праздник в жизни

Борисова рассказала, что День Победы — это самый большой, главный праздник в ее жизни. В 1945 году она встретила 9 Мая в Ленинграде. Это был первый день, когда она увидела солнце, потому что до этого семья жила с забитыми окнами — стекла выбило взрывной волной.

«Стараниями моей мамы нам удалось выжить, она делилась со мной последним куском хлеба. После блокады меня еще два года спасали — я была очень слабым ребенком. Врачи боролись за жизнь, мама боролась», — поделилась ветеран.

Она добавила, что каждый год летает в Санкт-Петербург на могилу к матери и братьям.

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В настоящее время один из внуков Альвины Георгиевны служит в зоне спецоперации. Его супруга Мария рассказала, что гордится мужем и очень ждет его домой с победой. В преддверии 23 Февраля она смогла пообщаться с мужем во время телемоста. Его организовал Андрей Воробьев для семей тех, кто сейчас находится на передовой.

«Я ездила в Наро-Фоминск, встала в 04:00, чтобы туда добраться, переживала. Но это было очень важно и для меня, и для всех, кто принимал участие в телемосте», — сказала Мария.

Сохранение памяти и новая экспозиция музея

После возложения цветов губернатор пообщался с сотрудниками Ленино-Снегиревского музея. Губернатор поблагодарил коллектив за их важное дело. Только в минувшем году музей посетили более 185 тысяч человек. Сейчас здесь появляется новая экспозиция, связанная с СВО.

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«Но важны не столько экспонаты, важно находить истории, подвиги, которые происходят там — на передовой. Очень здорово, если музей обретет в том числе и это содержание», — сказал Воробьев.

Он выразил надежду, что музей будет посещать много молодежи и подрастающее поколение сможет получить ответы на свои вопросы.

«Я уверен, что вы глубоко, подробно знаете и историю, и события, которые сейчас происходят. Ведь правильное изложение, честный разговор сегодня очень востребованы», — заключил глава Подмосковья.