Подмосковье 18 февраля 2023, 21:46 «Парту Героя» открыли в школе № 2 в Бронницах

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В бронницкой школе № 2 состоялась торжественная церемония открытия «Парты Героя». Она посвящена герою Советского Союза Николаю Тимофееву. Мероприятие посетил внучатый племянник Тимофеева Евгений Косарев.

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«Николай не боялся ничего практически. Когда он уехал на фронт, он другу своему сказал: „Ты как хочешь, а я — либо голова в кустах, либо грудь в крестах!“ С таким настроением он уходил защищать Родину», — поделился воспоминаниями Косарев.

Герой СССР Николай Тимофеев родился в Тульской области в семье кузнеца, в 1931 году вместе с семьей переехал в Бронницы. Тимофеев был наводчиком орудия 534-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 14-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады, в январе 1943 года был призван в Красную Армию и направлен на Дальний Восток. 12 августа 1944 года в бою уничтожил пулемет и около 10 солдат и получил медаль «За отвагу». В одном из боев вечером 24 августа был тяжело ранен, скончался 25 августа 1944 года. Был представлен к присвоению звания Героя СССР.

В школе № 2 Николай Тимофеев когда-то учился, теперь парта с его фотографией будет стоять в школе, а сидеть за ней смогут ученики, показывающие успехи в учебе и общественной жизни образовательного учреждения.

«Сегодня мы торжественно открываем парту Николая Тимофеева, нашего Героя, в честь которого названы площадь Тимофеева и вторая школа. Мне очень нравится, что на последних мероприятиях, посвященных патриотизму, присутствует много молодых ребят. Это говорит о том, что наша молодежь заинтересована историей», — сказал председатель Совета депутатов Бронниц Александр Каширин.

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