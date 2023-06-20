Важное 20 июня 2023, 15:37 Валентина Матвиенко назвала Подмосковье лидером России по многим направлениям

Читать 360tv в

Подмосковье — лидер России по многим направлениям, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В этом, по ее словам, — большая заслуга и губернатора Андрея Воробьева вместе с его областной командой, и жителей.

Подмосковье часто генерирует проекты значимых для России законов, отметила Матвиенко.

Реклама

«Московская область часто генерирует законопроекты, изменения в законодательстве, которые относятся к проблемам не только Подмосковья, а важны для всех субъектов», — объяснила она.

По ее словам, все инициативы, предложенные регионом, детально изучают, и впоследствии они нередко помогают в развитии других субъектов.

И главное, что мне нравится в стиле вашей работы, — то, что основные акценты сделаны на создании благоприятных условий для жителей. Валентина Матвиенко

Она добавила, что на протяжении последних нескольких лет заметные перемены произошли в экономике, инвестициях, благоустройстве, развитии социальных и медицинских учреждений.

«Сегодня Московская область — лидер по многим направлениям среди субъектов федерации благодаря вашим усилиям как губернатора, региональной команде и, конечно, благодаря труженикам, всем жителям Подмосковья», — заключила Матвиенко.

Тесное взаимодействие

У Подмосковья, как считает председатель Совета Федерации, — конструктивное взаимодействие с Москвой. Стороны совместно реализуют важные для жителей проекты.

«И с Госдумой, и с Советом Федерации нам очень важен диалог, важно обсуждение законопроектов, которые обеспечивают современные решения при оказании услуг. Все, что касается цифровизации, когда человек может, не выходя из дома, получить то, что позволяет себя комфортно чувствовать», — отметил Андрей Воробьев.

Сегодня цифровизация помогает решать большое количество вопросов в Подмосковье — от записи ребенка в школу, детский сад до регистрации квартиры или постановки на воинский учет.

«Без изменения федерального законодательства это невозможно. Очень важный законопроект, который мы предложили, — это все, что касается голосования за управляющие компании, чтобы это было удобно, онлайн», — рассказал губернатор.

Вместе с тем он напомнил, что Подмосковье внесло законопроект по обеспечению безопасности на железных дорогах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».