Подмосковье 14 марта 2024, 16:38 Паркинг на 304 места построят вблизи деревень Мисайлово и Дальние Прудищи к концу года Мособлархитектура

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Многоуровневый паркинг построят в Ленинском округе вблизи деревень Мисайлово и Дальние Прудищи к концу года. В нем обустроят помещения общественного и торгового назначения.

Как рассказали в Мособлархитектуре, паркинг будет рассчитан на 304 места, а на крыше здания создадут открытую автостоянку.

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«Новый многофункциональный паркинг закрытого типа площадью более 10 тысяч квадратных метров рассчитан на 304 машиноместа. Помимо парковок на первом этаже разместятся помещения общественного и торгового назначения. Стрит-ритейл в жилых микрорайонах в тренде, размещение полезной инфраструктуры в шаговой доступности от дома существенно влияет на формирование удобной городской среды. В результате реализации проекта будет создано порядка 38 новых рабочих мест», — сказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

В отделке фасадов использую белые вертикальные панели, а цоколь оформят керамогранитом. Акцентами станут включения оранжевого цвета.

В темное время суток объект будет освещать подсветка.

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