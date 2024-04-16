Подмосковье 16 апреля 2024, 17:44 Парки Подмосковья подготовят к летнему сезону до 26 апреля Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Парки Подмосковья полностью приведут в порядок после зимы к 26 апреля. План по этой работе уже выполнили более, чем на 50%.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, подготовка парков к сезону началась в марте. Специалисты устраняют дефекты, которые появились за зиму. Это повреждения на дорожках, оборудовании детских площадок, скамейках и урнах и других объектах.

Реклама

Из всех выявленых 12 тысяч дефектов устранили 9,3 тысячи, это 76%. В работе остаются еще 2,7 тысячи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».