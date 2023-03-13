Подмосковье 13 марта 2023, 15:54 Парки обслуживания поездов построят в Подмосковье для МЦД-3 и МЦД-4

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Парки экипировки и обслуживания поездов построят в Московской области. Два возведут на станциях Солнечная и Железнодорожная для МЦД-4, а еще два — в Раменском и Крюково для МЦД-3, сообщили в Минтрансе региона со ссылкой на «Московские железные дороги» (МЖД).

В них поезда будут оставлять на ночь. Также такие пункты нужны для внутренней уборки вагонов, заправки составов водой и обслуживания санузлов.

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«Новые парки возводятся на крупных станциях радиальных направлений, чтобы обслуживать возрастающий парк подвижного состава. Это связано с запуском Московских центральных диаметров и сокращением интервалов движения поездов до 5–10 минут», — сообщил начальник МЖД Валерий Танаев.

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На станции Солнечная Киевского направления МЖД парк будет состоять из пяти путей по 880 метров — на три состава каждый. Емкость объекта составит 15 электропоездов. Также в этом месте пути с 16-го по 22-й перестраивают.

На Железнодорожной парк будет включать четыре пути длиной 860–880 метров, каждый будет вмещать по три состава. Емкость парка составит 12 поездов.

В Раменском строится новый парк из семи путей, имеющий выход на все существующие пути Казанского направления. Также там строят дополнительные пути в действующем моторвагонном депо Раменское. Емкость парка составит 28 составов.

В Крюково появится 11 путей длиной от 297 до 446 метров и емкостью 14 поездов. Новые парки заработают с запуском двух новых диаметров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году.

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