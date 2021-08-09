Парки, образование, медицина и метро: Мытищи ждут перемены

Мытищи — один из крупных индустриальных, культурных и научных центров Подмосковья. Он меняется к лучшему, и эти перемены происходят с учетом мнения жителей. За последние годы построили недостающие школы, детские сады, поликлиники. В 2021-м здесь улучшат места отдыха, парки, а со временем может появиться метро.

Об изменениях, которые произошли в Мытищах за последние годы, много говорили на заседании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с министрами. О переменах доложил глава городского округа Виктор Азаров.

Парки

По словам губернатора, реконструкция парков — это один из основных запросов от жителей Подмосковья. Он отметил, что в пространствах, которые созданы для отдыха, важны мелочи: новый фуд-корт, туалеты, удобные парковки.

Парки, как бы мы их ни благоустраивали, без активного, умелого и чуткого отношения жить не будут никогда. Поэтому для нас критически важно, чтобы те, кто управляет пространствами, предлагали постоянно новое, интересное — все то, что ожидают посетители Андрей Воробьев.

Мытищи включили в программу «Парки Подмосковья». Здесь уже началась реконструкция Центрального парка культуры и отдыха, который в этом году отпразднует 60-летие.

Источник фото: телеканал «360»

На территории сделают современную подсветку, поменяют архитектурные формы, преобразят набережную. По просьбе жителей уже к сентябрю откроют скейт-парк.

Без внимания не останется и Мытищинский лесопарк. На его территорию создадут рекреационную зону.

«Зимой это лыжная база, летом — база проката велосипедов, самокатов. Дорожки с освещением, комфортные туалеты, зона барбекю, детские площадки, тактильный зоопарк», — сказал глава городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

В 2021 году в лесопарке обустроят современный фуд-корт и веревочный парк. Откроют парковку на 150 мест.

Во время голосования по благоустройству жители округа выбрали для дальнейшего преображения Парк ветеранов. По словам Виктора Азарова, он находится в центре города, но при этом уже морально устарел.

Источник фото: телеканал «360»

Уже сейчас с профильным министерством разрабатывают концепцию благоустройства. Строительные работы начнутся в следующем году.

Спорт

Каждый второй житель Мытищ на постоянной основе занимается спортом. Главное — ему есть где это делать. В городе 500 спортивных сооружений, четыре стадиона, четыре крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 17 плавательных бассейнов, 70 спортивных залов и многое другое. Но это не значит, что Мытищам не нужны новые спортивные объекты.

Источник фото: телеканал «360»

В следующем году начнется строительство полноразмерного футбольного стадиона с искусственным покрытием, который будет работать круглый год. На стадионе можно будет заниматься не только футболистам, но и легкоатлетам.

По просьбе жителей деревни Марфино в 2022 году начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Образование

В Мытищах каждый год открывается новая школа. Такой традиции придерживаются с 2016 года. За последние пять лет было открыто четыре новые школы на четыре тысячи мест, а также три пристройки к школам на 1,5 тысячи мест.

«Это нам позволило избежать второй смены. В прошлом году мы открыли крупнейший объект — гимназию № 16 на 1,1 тысячи мест», — отметил глава городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

В Мытищах стараются решать проблемы с местами в детских садах. За предыдущие два года открыли три детских сада на 420 мест. Ведется строительство детского сада в 16-м микрорайоне на 390 мест, завершается проектирование детского сада на 150 мест в 25-м микрорайоне.

«До 2025 года планируем открыть восемь детских садов на 1,8 тысячи мест. Из них до конца этого года появится 200 дополнительных мест в детских мини-садах», — добавил Азаров.

Источник фото: телеканал «360»

Медицина

В прошлом году в Мытищах по поручению губернатора региона Андрея Воробьева открылась поликлиника на 520 мест. Это был один из самых ожидаемых объектов инфраструктуры в городе.

Во время пандемии коронавируса ее использовали как инфекционный госпиталь. В здании удалось расположить 600 коек. Сегодня она работает как многопрофильное учреждение.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году в планах открыть еще одну новую поликлинику на 450 мест в 16-м микрорайоне.

Также капитальный ремонт пройдет в детском и взрослом инфекционном отделении, на станции скорой помощи и в поликлинике в Пирогове. Все объекты откроют до сентября.

Социальная газификация

В Московской области успешно реализуется программа социальной газификации. В Мытищах догазификации подлежат 88 населенных пунктов. Во всех населенных пунктах уже прошли собрания по этому поводу. Сейчас заключено более 100 договоров, но это не предел.

Расселение аварийных домов

В городском округе успешно реализуется еще одна программа — расселение ветхих домов. В ближайшее время планируется новые квартиры выдать жильцам 137 ветхих зданий, 33 из которых находятся в микрорайоне Леонидовка. Уже удалось расселить 12 ветхих домов.

Источник фото: телеканал «360»

Метро

Местные жители просят провести метро в Мытищах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что они занимаются этим вопросом. Точную дату глава области не назвал, но уверил, что они с мэром Москвы Сергеем Собяниным обсуждали эту тему.

«Но то, что Москва сегодня инвестирует в метро за пределами МКАД, — это факт. Поэтому мы будем очень стараться. Город растет, и это очень заметное удобство для развития Мытищ», — сказал Воробьев.