Поддержать таланты. Воробьев рассказал о грантах для одаренных детей в Подмосковье

В Московской области большое внимание уделяют благоустройству, чтобы жителям было комфортно. Работы ведут не только в парках или дворах, но и в учебных заведениях. Недавно закончили масштабную реконструкцию старейшей музыкальной школы Подмосковья в Клину — ДШИ имени Чайковского стала больше в четыре раза. Выросло и число областных грантов — для самых талантливых детей.

«Не все семьи могут продвигать своих одаренных детей, кто реализует себя, допустим, в музыке. И у нас есть гранты — семья может рассчитывать на то, что мы будем за свой счет отправлять и на конкурсы, и [покупать] музыкальные инструменты, и [вносить] оплату преподавателям, и все остальное», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в программе «Неделя в городе».

В 2022 году регион выделит 15 миллионов рублей на поддержку 12 одаренных учеников и двух коллективов. На территории школы 17 ноября открыли новый памятник Петру Чайковскому. Ученики и педагоги отметили, что скульптура заставляет почувствовать атмосферу этого места — вместе с масштабным зданием самой школы.

После реконструкции в ДШИ появились просторные классы с новыми музыкальными инструментами, а также современный концертный зал. Теперь ученики могут продемонстрировать свои таланты — до ремонта в ДШИ не было предусмотрено место для выступлений.