Подмосковье 23 мая 2023, 11:26 Парк вблизи Бельского озера благоустроили в Бронницах министерство благоустройства

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Вблизи озера Бельское появился современный парк отдыха «Бронницкий луг». Работы в Бронницах провели по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«На территории площадью более 15 гектаров практически „с нуля“ удалось создать современное общественное пространство, где есть множество объектов рекреационной инфраструктуры», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В парке появились входная группа с качелями, парковка на 50 машин, пешеходные дорожки, спортивные и игровые площадки, а также арт-объект «Маяк». На территории разместился скейт-парк и памп-трек — кататься здесь могут как профессионалы, так и новички.

В новом пространстве есть и зона для тихого отдыха: для этого установили скамьи и деревянные беседки, обустроили пляжную зону с шезлонгами и лодочную станцию. Для проведения городских мероприятий оборудована событийная площадь со сценой и амфитеатром.

Со стороны Крымского моста гостей встречает входная группа с качелями, недалеко от нее расположилась ротонда для молодоженов.

В ведомстве отметили, что проект благоустройства парка победил на IV всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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