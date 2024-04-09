Подмосковье 09 апреля 2024, 17:56 Парк в Пушкино вошел в топ-3 по посещаемости в Подмосковье за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Центральный парк в Пушкино посетили 57 тысяч человек за неделю. Так, парк стал вторым по посещаемости в Московской области в период с 1 по 7 апреля. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.

Центральный парк — один из самых красивых в округе. На территории есть все необходимое для комфортного отдыха: детская игровая площадка, спортивно-оздоровительные комплексы и скейтпарк. Для спокойного времяпровождения в парке расположены шахматные и теннисные столы, а также амфитеатр и трибуны. Помимо этого, для безопасности и удобства на территории работает система видеонаблюдения.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля пройдет акция «День добрых дел», участниками станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники.

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