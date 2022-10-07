Парк Победы благоустроили в Одинцовском округе | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 23:57 Поделиться Telegram

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Viber Парк Победы благоустроили в Одинцовском округе Около двух километров дорожек проложили в парке Победы Одинцовского округа «360»

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В поселке Большие Вяземы Московской области благоустроили парк Победы. Рабочие проложили около двух километров дорожек и высадили более трех тысяч растений. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов рассказал, что для завершения работ осталось наладить освещение и подключить видеокамеры.

Народные тропы сменила тротуарная плитка, а на пеших маршрутах появились антивандальные скамейки. Так благоустроили парк Победы в Больших Вяземах. Особое внимание уделили природе — в сквере высадили можжевельники, липы, дубы и гортензии, а пруд укрепили габионами. Найдется занятие и для юных посетителей — для них установили современную игровую площадку.

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«Осталось сделать фонари я так понимаю, а камеры подключить по системе „Безопасный регион“», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

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Фонари и видеокамеры — не единственное, что еще предстоит установить. В парке планируют смонтировать информационные стенды. На них можно будет узнать о жителях, отправившихся защищать Родину во время Великой Отечественной войны.

В Краснознаменске на месте старого детского сада разбили современный парк. Ему дали название «Беличий» — на этой территории обитает много грызунов. Объект создали благодаря действию национального проекта «Жилье и городская среда».

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