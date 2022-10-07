Современный парк появился вместо детского сада советских времен в Краснознаменске | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 15:03 Поделиться Telegram

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Viber Современный парк появился вместо детского сада советских времен в Краснознаменске

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В Краснознаменске закончилось благоустройство территории бывшего детского сада КГБ СССР. С таким сообщением выступили в Министерстве благоустройства региона. Теперь этому месту присвоили совершенно новое название, парк «Беличий». Дело в том, что именно на этой территории действительно проживает очень много белок, и название получилось говорящим.

Сама территория кардинально преобразилась после благоустройства. О том, что нужно провести масштабные работы именно в этом месте, рассказали сами жители. Проводилось масштабное голосование за объекты городской среды.

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«А уже в этом году благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“ нам удалось создать здесь интересное, современное и комфортное пространство для отдыха. Уверен, новый парк станет точкой притяжения горожан», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Общая площадь благоустроенной территории составляет порядка десяти гектаров. В парке появились отдельные функциональные зоны, которые предназначены для активного и спокойного отдыха, медленных прогулок и игр для детей. Также там есть места, в которых можно организовывать различные мероприятия.

В ходе реконструкции центральные аллеи замостили бетонной плиткой. Появились и новые тропинки, которые сделаны из гранитного отсева и деревянного настила. Там же возвели новый амфитеатр, в котором построили большую сцену-подиум для выступлений и концертов на свежем воздухе. Дополнительно оборудовали деревянный настил, приспособленный под фудкорт.

Есть в парке и места, которые отлично подойдут для любителей активного отдыха. Есть площадка с уличными тренажерами и теннисными столами, волейбольная площадка и современный теннисный корт. Также появилась игровая горка и площадка с мягкой основой из резины и различными элементами.

Кроме того, было проведено масштабное благоустройство вокруг водонапорной башни. Обустроили места для отдыха, в парке появились комфортабельные скамейки, столы, парки, стулья. Чтобы прогуливаться с собаками, есть специальная площадка для дрессировки. Также площадь очень сильно озеленили, высадили примерно 250 деревьев и кустарников. На освещение парка в темное время суток задействуют современные светильники.

Работы велись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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