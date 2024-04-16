Подмосковье

16 апреля 2024, 20:31

Парк «Пехорка» в Балашихе стал лидером по посещаемости на прошлой неделе

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Парк «Пехорка» на прошлой неделе посетили 102 тысячи человек. Он стал самым популярным у гостей и жителей Балашихи в период с 8 по 14 апреля.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, в парке обустроены детские и спортивные площадки.

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С наступлением лета начнет работать лодочная станция. Любители активного могут взять напрокат спортивный инвентарь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство

Балашиха

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