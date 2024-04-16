16 апреля 2024, 20:31
Парк «Пехорка» в Балашихе стал лидером по посещаемости на прошлой неделе
Парк «Пехорка» на прошлой неделе посетили 102 тысячи человек. Он стал самым популярным у гостей и жителей Балашихи в период с 8 по 14 апреля.
Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, в парке обустроены детские и спортивные площадки.
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С наступлением лета начнет работать лодочная станция. Любители активного могут взять напрокат спортивный инвентарь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Балашиха
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