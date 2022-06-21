Парк «Пехорка» в Балашихе расширят за счет леса
Балашихинские парки продолжают благоустраивать. Так, парк «Пехорка» планируют расширить уже этой осенью за счет лесных территорий.
Сейчас парк «Пехорка» занимает 15 гектаров. Посетителям доступны велодорожки, набережная и детские площадки. После расширения территории гости смогут насладиться и лесными прогулками. Работы будут проводиться благодаря программам «Парки в лесу» и «Формирование комфортной городской среды».
Глава городского округа Сергей Юров отметил что парк очень востребован местными жителями.
«Наша задача — расширить возможности парка, благо рядом есть лесные кварталы, которые тоже можно задействовать, благоустраивать», — отметил глава округа.
Новый парк получит название «Пехорка лес», а благоустроят его в экологичном стиле. На территории леса отсыпят дорожки из гранитной крошки, обновят старое футбольное поле, установят детскую и спортивную площадки. Парк станет доступным для посетителей уже в сентябре этого года. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в парке каждый найдет развлечение по душе.
Также в Балашихе приступят к благоустройству Ольгинского лесопарка, а в микрорайоне Новый Свет уже к концу лета появится сквер.