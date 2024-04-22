Подмосковье 22 апреля 2024, 15:36 Парк «Пехорка» стал самым популярным в Подмосковье за неделю Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Свыше 1,6 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за минувшую неделю, с 15 по 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что парки стали основными местами притяжения для жителей и гостей региона. Ежедневно в будние дни территории зеленых насаждений посещали от 164 до 251 тысячи человек. В субботу количество посетителей достигло 332 тысяч человек. За выходные парки посетили 654 тысячи человек.

Реклама

Самые популярные парки за прошедшую неделю: парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина, парк Толстого в Химках, парк отдыха Мира в Мытищах, а также Фабричный парк в Истре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля. Участие в мероприятиях примут школьники и студенты со всего региона. Им предстоит навести порядок на памятниках и мемориалах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».