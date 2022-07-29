Парк «Пехорка-лес» в Балашихе благоустроят к октябрю

В Балашихе проводятся работы по благоустройству парка «Пехорка-лес». Там оборудуют деревянный настил, расположат скамейки-амфитеатры, в которых можно будет отдохнуть в жаркие дни. Вдоль всей набережной разместятся беседки, веранды, навесы с шахматными столами и места для сидения.

«В этом году в Балашихе создадим новую зону отдыха вдоль реки Пехорка на территории Горенского лесничества. Она станет продолжением уже существующего и излюбленного местными жителями парка „Пехорка“. Наша цель — создать здесь современное, удобное, многофункциональное пространство для отдыха», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Кроме того, в парке появится новая детская площадка, беговые дорожки, там обустроят входную зону, установят элементы навигации, уличное освещение, а для безопасности отдыхающих будут установлены камеры видеонаблюдения.

Сейчас проводятся работы по устройству кабельной трассы под наружное освещение, установке закладных деталей и прокладке кабеля. Также строители обустраивают пешеходные дорожки из гранитного отсева, устанавливают бортовые камни и продолжают устройство деревянной набережной. Работы планируется завершить к октябрю.

Ранее стало известно, что в Жуковском согласовали предоставление двух земельных участков для благоустройства на этой территории парка культуры и отдыха. С таким сообщением выступила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Она отметила, что все работы в будущем парке начнутся уже в следующем году.